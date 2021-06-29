الصباح الفني
قالوا
مستغانمي قالت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي في تدوينة على فيسبوك “الكبرياء أن تقول الأشياء في نصف كلمة، ألا تكرر ألا تصر. ألا يراك الآخر عاريا أبدا. أن تحمي غموضك كما تحمي سرك”. الرجوي كتبت الفنانة نجاة الرجوي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقولة لجلال الدين الرومي جاء فيها “أشرق وكانأكمل القراءة »
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