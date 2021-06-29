الرياضة
الجمهور يبعد نهائي العصبة عن البيضاء
السلطات تتمسك بإقامة المباراة «ويكلو» و»كاف» تدرس نقلها إلى الكامرون تدرس لجنة المنافسات داخل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، هذا الأسبوع، إمكانية تغيير مكان إجراء نهائي عصبة الأبطال الإفريقية من ملعب محمد الخامس بالبيضاء، صوب ملعب ثان بالقارة السمراء. وأرجع مصدر مطلع قرار التغيير المحتمل صدوره هذا الأسبوع، إلى رفض السلطاتأكمل القراءة »
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