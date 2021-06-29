الرياضة
الرجاء في النهائي العاشر
الفريق يسدد ديون فاخر والمباراة النهائية في بنين الأسبوع المقبل أمام القبائل ضمن الرجاء الرياضي وصوله للنهائي القاري العاشر في تاريخه، بعد تأهله أول أمس (الأحد)، لنهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بعد تفوقه على بيراميدز المصري بالضربات الترجيحية، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب دون أهداف. وشهدت الضربات الترجيحيةأكمل القراءة »
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