حوادث
اعتقال قاتلي ابنهما
فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز عين حرودة، التابعة لسرية درك المحمدية، زوال الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق في تورط والدين في قتل ابنهما في ظروف غامضة. وعلمت «الصباح» من مصادر أمنية، أن التحقيق مع المشتبه فيهما أفضى إلى أنهما السبب الرئيسي في وفاة الابنأكمل القراءة »
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