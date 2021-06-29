الرياضة
أمل “الراك” يفرض التعادل على خريبكة
فرض أمل الراسينغ البيضاوي، التعادل، على أمل أولمبيك خريبكة، (2/2)، خلال المباراة التي احتضنها ملعب مركز التكوين، أول أمس (الأحد)، لحساب ذهاب دور نصف نهائي بطولة فئة الأمل. وكانت الجولة الثانية غنية بالأهداف، إذ اقتسم الطرفان أربعة أهداف، دشنها «الراك» بثنائية في شباك محمد فرني، قبل أن ينجح بلال الصوفيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا