ملف عـــــــدالة
عدالة السماء تنتقم من دركي
أجهز على موظفة بسبب معاملات مالية وحاول تضليل العدالة بأنها ضحية حادثة لم تفلح خطة دركي في تضليل العدالة، بعد تورطه في قتل موظفة، إذ تخلص من جثتها على حافة الطريق لإيهام المحققين أنها ضحية حادثة سير، قبل أن يجد نفسه متابعا بجناية القتل العمد المقرونة بتشويه جثة، ومحاولة إضرامأكمل القراءة »
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