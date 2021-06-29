الصباح الفني
عمل يجمع سلمى رشيد والقصري
أول تعاون بين المطربة والفنان الكناوي في مراحله الأخيرة أكدت الفنانة سلمى رشيد أنها بصدد التحضير لعمل فني جديد يجمعها بالفنان حميد القصري، الذي شوقت جمهورها لاكتشافه، مؤكدة أنه سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة. ونشرت الفنانة سلمى رشيد على حسابها الرسمي صورة داخل أحد الاستوديوهات رفقة المعلم حميد القصري، فيأكمل القراءة »
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