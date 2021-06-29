الصباح الفني
“الصحراء مغربية” جديد الزرهوني
انتهى، أخيرا، الفنان جمال الزرهوني من الاشتغال على عمل غنائي جديد ذي طابع وطني يحمل عنوان “الصحراء مغربية وغتبقى مغربية”، والذي يستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال جمال الزرهوني ل”الصباح” إن الأغنية ستقدم على إيقاعات فن العيطة، والتي تم الاعتماد فيها على الآلات الوترية، إذ سيعزف على آلة الوتارأكمل القراءة »
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