ملف عـــــــدالة
حادثة تكشف جريمة قتل إطار
أحيانا كثيرة تلعب الصدف دورا أساسيا في الكشف عن جرائم لم تكن في حسبان المحققين، رغم أن مرتكبيها يظنون أنهم أذكياء، لكنهم يقعون في شر أعمالهم من حيث لا يدرون. «الصباح» عادت لتنبش في أرشيفها، فعثرت على قضيتين ترتبطان بموضوع الملف، إذ تهم الأولى جريمة قتل ذهب ضحيتها مستخدم بالجرفأكمل القراءة »
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