الأولى
تبييض أموال في مشاريع فلاحية
تقدر قيمتها بـ10 ملايير والمتورطون أجانب يدخلون عدسات طبية سرا إلى المغرب كشف سبعيني معتقل بسجن الأوداية بمراكش، شبكة لتبييض الأموال، يتزعمها فرنسي وجزائري، تهرب عدسات بصرية غالية الثمن من أوربا إلى المغرب، بعيدا عن أعين الجمارك، وتستغل أرباحها في مشاريع فلاحية وعقارية، قدرت شكايته قيمتها في أزيد من عشرةأكمل القراءة »
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