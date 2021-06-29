أسواق
أولى رحلات “العال” نحو المغرب في يوليوز
أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية للطيران، عن انطلاق أولى رحلاتها الجوية المباشرة مع المغرب مع بداية يوليوز المقبل، لتنضم بذلك إلى شركتي “يسرائير” و”أركيا” اللتين بدأتا تسويق رحلاتهما إلى المملكة قبل أسابيع. وتأتي هذه الخطوة، بعد اتفاق إسرائيل والمغرب على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في دجنبر من السنة الماضية، بمباركة أمريكية، وبعدأكمل القراءة »
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