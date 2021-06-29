الأولى
خادمات في حضن شبكة للاتجار بالبشر
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت الماضي، شبكة للاتجار بالبشر، تقودها وسيطة في الدعارة، كانت تستقدم خادمات البيوت بغرض العمل في منزلها بسيدي علال البحراوي، وبعدها تتاجر فيهن جنسيا، ليقرر ممثل النيابة العامة في ساعة متأخرة من نهاية الأسبوع الماضي،أكمل القراءة »
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