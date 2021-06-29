الأولى
مبحوث عنهم في ولائم انتخابية
“زرود” يومية بالجهة الشرقية ورجال أعمال ونافذون في صفقات الاستحقاقات كشفت تقارير أجهزة أمنية لجوء مرشحين محتملين للانتخابات التشريعية المقبلة بالجهة الشرقية، إلى الاستعانة بمبحوث عنهم في قضايا عديدة، لضمان ولاء التابعين لهم، وحصول على دعم مالي. وقال مصدر مطلع إن الجهة الشرقية توجد على صفيح ساخن، إذ يتنافس مسؤولونأكمل القراءة »
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