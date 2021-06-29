الأولى
تحويلات بميزانيات مقاطعات قبيل الانتخابات
توصلت المديرية العامة للمصالح بجماعة البيضاء بطلبات إدراج نقاط متعلقة بتحويلات مالية في حساب النفقات، متوصل بها من ثلاث مقاطعات في آخر دورة استثنائية لمجلس المدينة، وعلى بعد شهرين من الانتخابات الجماعية المقررة في شتنبر المقبل. وطلبت مقاطعة سيدي بليوط الدراسة والمصادقة على تحويلات في عشرة فصول، وإعادة برمجتها فيأكمل القراءة »
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