الأولى
تحت الدف
سهل أن نكتب عنوانا صحافيا بالبنط العريض “اختفاء دواء لمرضى السرطان بمستشفيات البيضاء”، لكن صعبٌ أن نتخيل معاناة مريضة، أو مريض تتوقف حياته برمتها على تناول جرعات يومية منه. مهما فعلنا، لن نشعر بجسامة الموضوع وتأثيراته الجانبية على الأسرة والأقارب والمعاناة التي يتكبدها الجميع من أجل توفير أقراص بعيدة المنال،أكمل القراءة »
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