الأولى
إجراءات غريبة في المطاعم
ممثلو السلطة يفرضون بث الموسيقى الهادئة ونقل المباريات بدون صوت وترك بقايا الطعام على الطاولات ما زال أرباب المطاعم بالبيضاء يعانون مضايقات بعض ممثلي السلطة، الذين يفرضون عليهم إجراءات غريبة، تتسبب في إزعاج الزبائن وإقلاق راحتهم، خاصة أنها بعيدة عن التدابير الاحترازية، المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تعرفهاأكمل القراءة »
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