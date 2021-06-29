الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي تعرض زكرياء الهبطي، لاعب الرجاء الرياضي، لالتواء في الكاحل، أول أمس (الأحد)، خلال مباراة بيراميدز في نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية، إذ سيجري فحوصات بالأشعة، لمعرفة مدى خطورتها. ومن المنتظر أن يغيب زكرياء الهبطي عن المباريات المقبلة للرجاء، إلى حين تماثله للشفاء، في انتظار معرفة نتائج الفحوصات، لتحديد مدةأكمل القراءة »
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