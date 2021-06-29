وطنية
المنصوري يستقيل من الاتحاد بمراكش
وضع أحمد المنصوري، المنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي بمراكش، نهاية لارتباطه الحديث بحزب «الوردة»، معلنا تقديم استقالته من الحزب، بعد أقل من سنة من التحاقه به، رفقة أزيد من 1500 عضو، غادروا حزب التقدم والاشتراكية. وحمل المنصوري في تصريح لـ «الصباح» المسؤولية في قرار الاستقالة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد،أكمل القراءة »
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