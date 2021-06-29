أســــــرة
التخطيط للانتحار وإيذاء الرضيع
بومديان قالت إن التغيرات الهرمونية السريعة من أسباب الإصابة كشفت الدكتورة عصماء بومديان، طبيبة معالجة نفسية، أنواع الاضطرابات المزاجية التي يمكن أن تعانيها المرأة بعد الولادة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالحزن، والاكتئاب والذهان. وأوضحت المتحدثة ذاتها في حوار مع “الصباح”، أن الشعور بالحزن أو التقلبات المزاجية الحادة، أهم الأعراض التيأكمل القراءة »
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