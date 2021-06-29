الرياضة
الفتح يهزم كورونا وآسفي
الفريق يحسن ترتيبه ويواصل إشراك لاعبيه الشباب حقق الفتح فوزا مهما على ضيفه أولمبيك آسفي، بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية. ورفع الفريق الرباطي رصيده إلى 29 نقطة، وارتقى إلى الرتبة العاشرة في الترتيب العام، إلى جانب حسنية أكادير، خلفأكمل القراءة »
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