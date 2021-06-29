اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
تتويج “صمت القصور” كشف مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن القائمة النهائية لأفضل 100 فيلم عن النساء، والمفاجأة أن الصدارة ذهبت لفيلم “صمت القصور” للنجمة التونسية هند صبري، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قائمة الأكثر حضورا ب14 فيلما نصفها من إخراج هنري بركات، وتم استبعاد أعمال النجمة نادية الجندي رغم أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا