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تنويه بـ”عايشة” في الإسماعيلية
تتويج “الست” بجائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم تؤول إلى “أجرين مارادونا” نوهت لجنة تحكيم الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بالفيلم المغربي “عايشة”، للمخرج زكريا نوري. وأعلنت اللجنة نفسها عن الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات المختلفة، إذ فاز فيلم “الست” للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني بجائزة أفضل فيلم، في حينأكمل القراءة »
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