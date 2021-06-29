الرياضة
جيد مرشح لنهائي الأبطال
بات رضوان جيد، الحكم الدولي المغربي، مرشحا بقوة لقيادة نهائي الأبطال، الذي سيجمع الأهلي المصري بكايزر شيفز الجنوب إفريقي في 17 يوليوز المقبل. وعلمت «الصباح» أن إقصاء الوداد في نصف النهائي أمام الفريق الجنوب إفريقي، رجح كفة الحكم جيد، خصوصا بعد المستوى الذي قدمه في أغلب المباريات التي قادها فيأكمل القراءة »
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