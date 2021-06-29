وطنية
منع أصحاب “الماضي الأسود” من الترشح
ينتظر أن يتم الإعلان في الوقت الميت، عن لائحة باسم الممنوعين من الترشح “حزبيا”، وليس بأحكام قضائية، إذ سيتفاجأ العديد من الذين يهيئون ذواتهم للترشح في الاستحقاقات المقبلة بـ “المنع الحزبي”. ولم تستبعد مصادر حزبية، أن يتلقى زعماء أحزاب الذين لا يملكون القرار الحزبي والتنظيمي بيدهم، وبعيدون كل البعد عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا