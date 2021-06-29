الرياضة
جدل “الفار” والتحكيم متواصل
باعمراني: الحكم احتسب هدفين غير صحيحين للجيش ضد المحمدية واصل التحكيم وتقنية “الفار” إثارة الجدل في مباريات البطولة، وتحديدا في مباراة شباب المحمدية والجيش الملكي، أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة 23. وتعطلت تقنية «الفار» طيلة الجولة الأولى، حسب ما أبلغ به الحكم جمال بلبصري اللاعبين قبل المباراة، ليتم إصلاحه قبلأكمل القراءة »
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