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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
هندية تلغي زفافها بسبب نظارة العريس ألغت فتاة في ولاية أوتار براديش الهندية زفافها في اللحظات الأخيرة، بعدما اكتشفت أن عريسها يرتدي نظارة بسبب ضعف بصره. وقعت الحادثة الغريبة يوم الجمعة قبل الماضي، بعدما شكت العروس أرتشانا وعائلتها في سلامة نظر العريس شيفام، بعد رؤيتهم له قبل حفل الزفاف المدبرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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