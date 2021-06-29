حوادث
مخدرات لدى مستشار جماعي
أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، أول أمس (الأحد)، أربعة متهمين، من بينهم مستشار جماعي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بعد متابعتهم من أجل حيازة وترويج المخدرات باستعمال ناقلة ذات محرك. وكشفت مصادر “الصباح”، أن عناصر دركية، أوقفت المتهم الأول، الجمعة الماضي، وسط المدينةأكمل القراءة »
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