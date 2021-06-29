حوادث
تنقيل تأديبي لقائد مقاطعة
علم من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية قامت أخيرا، بتنقيل قائد الملحقة الإدارية 16 بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس على خلفية تورطه في خطأ مهني وصف بالجسيم، مضيفة أنه جرى تنقيله بصفة تأديبية إلى أبي جعد بعمالة خريبكة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب نفسه بمكناس قادما إليهاأكمل القراءة »
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