وطنية
تجسس أمريكي روسي في الصحراء
واشنطن ترصد مواقع صواريخ “إس 400” بالجزائر وموسكو متوجسة من مناورات سرية كشفت تقارير عسكرية أمريكية الحجاب عن حرب تجسس أمريكية روسية على الحدود المغربية الجزائرية، بدأت منذ اعتراف البيت الأبيض بمغربية الصحراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن الموقف الروسي بمجلس الأمن الداعم للانفصال في النزاع المفتعل يشرعنأكمل القراءة »
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