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وطنية

تجسس أمريكي روسي في الصحراء

منذ دقيقتين
Moroccan army General Ahmed Bousserbat (R) and Captain Michael Concannon (C), the commanding officer of US navy's ship "Hershel Woody Williams" , talk during the "African Lion" military exercise, on June 11, 2021 in Morocco's city of Agadir. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
واشنطن ترصد مواقع صواريخ “إس 400” بالجزائر وموسكو متوجسة من مناورات سرية كشفت تقارير عسكرية أمريكية الحجاب عن حرب تجسس أمريكية روسية على الحدود المغربية الجزائرية، بدأت منذ اعتراف البيت الأبيض بمغربية الصحراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن الموقف الروسي بمجلس الأمن الداعم للانفصال في النزاع المفتعل يشرعنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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