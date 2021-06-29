حوادث
تهمة الشطط تلاحق دركيا
أخفى مسطرة قضائية ورئاسة النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق أحالت رئاسة النيابة العامة، على الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، شكاية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة من خلال إخفاء مسطرة بحث، توصلت بها تتهم دركيا في الوقوف وراءها. وأفادت مصادر «الصباح» أن الضحية الذي اعتقل في ماي 2019 من قبل الدرك الملكيأكمل القراءة »
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