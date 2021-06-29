حوادث
جريمة قتل في جلسة خمرية
وضع أربعة شباب، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهم مساء أول أمس (الأحد)، من قبل درك تاونات للاشتباه في تورطهم في تصفية نديمهم في جلسة خمرية، في ثاني جريمة قتل في أسبوعين، بعد قتل أم طفلين من قبل ذي سوابق تربطه علاقة بها. واعتقل المشتبه فيهم الذين كانوا مع الضحية يعاقرونأكمل القراءة »
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