حوادث
اعتقال أرملة قتلت ابنتها
أكدت أنها كانت تعيش ظروفا نفسية ووجهت لها ضربات لنهرها أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المهدية بولاية أمن القنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، منتصف الأسبوع الماضي، أرملة في مقتبل العمر، بجرائم الضرب والجرح في حق أحد الفروع المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، لتتقرر إحالتهاأكمل القراءة »
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