ملف عـــــــدالة
الصدفة تطيح بعصابة للتزوير
أفرادها من الشمال حاولوا دهس شريكهم البيضاوي بسيارة بسبب خلاف مالي بدأ التحقيق الأمني في البداية على أن الأمر يتعلق بحادثة سير بين دراجة نارية من الحجم الكبير وسيارة بحي “ماندرونا” الراقي بالبيضاء، إلا أن سلوك سائق الدراجة داخل المستشفى واستعجاله المغادرة دون علاج جروحه، أدخلا الشك في نفوس عناصرأكمل القراءة »
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