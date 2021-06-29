الرياضة
أكاديمية “ليطوال” تنظم دوري “فيلوني”
الإبراهيمي: الدوري اعتراف بمكانة الراحل ورسالة لنشر قيم التعايش ونبذ التعصب انطلقت، في الآونة الأخيرة، الدورة الخامسة لدوري “أوسكار فيلوني”، الذي تنظمه أكاديمية نجم الشباب بالبيضاء، ويستمر إلى منتصف الشهر المقبل. وتشارك في الدوري الفئات العمرية من تسع سنوات إلى 19 سنة، التي تنتمي إلى أكاديمية “ليتوال”، وأندية الرجاء والوداد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا