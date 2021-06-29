الرياضة
الزمامرة يدفع حكم إلى الاستقالة
العلوي: الفوز غال جدا في آخر دورات البطولة قدم رضى حكم، مدرب حسنية أكادير، استقالته من منصبه، بعد هزيمة فريقه أمام مضيفه نهضة الزمامرة، بهدف لصفر، ضمن الدورة 23 لبطولة القسم الأول. وقال حكم في تصريح صحافي «لن أعلق على نتيجة المباراة. أود أن أتقدم بالشكر إلى المسؤولين، وعلى رأسهمأكمل القراءة »
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