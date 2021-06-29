حوادث
العدالة في مرآة النموذج التنموي
واقع العدالة يعاني منذ زمن وضعا صعبا رغم التطور التشريعي بقلم: ذ/جلال الطاهر* “النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعـــادة الثقة لتسريــع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع”، هذا هو عنوان التقرير العام الذي أعدته لجنة من الخبراء (36) من جميع التخصصات، بتكليف ملكي. هذا التقرير، هو نموذج تنموي أضيفت إليه صفةأكمل القراءة »
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