وطنية
خطة انتخابية جديدة لـ “بيجيدي”
قرر إغراق الدوائر بالمدن الكبرى بلوائح “مستقلة” لمواجهة “تسونامي” القاسم الانتخابي فطن قادة العدالة والتنمية المهددون بفقدان مقاعدهم في تدبير شؤون المدن الكبرى والمتوسطة، إلى « خطة انتخابية» جديدة، لمواجهة تسونامي «القاسم الانتخابي»، والاستمرار على قيد الحياة الانتخابية، وجني مكاسب التعويضات «السمينة». وشرع قادة الحزب الأغلبي، بموافقة من الأمانة العامة،أكمل القراءة »
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