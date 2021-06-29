أسواق
أسعار “الدلاح” تواصل الانخفاض
وفرة الإنتاج وأخبار عن تسممه أدت إلى تراجع الإقبال على هذه الفاكهة الصيفية ما زالت أسعار البطيخ الأحمر (الدلاح)، تواصل انخفاضها في الأسواق، بعد أن وصلت أثمنة غير مسبوقة، لا تتجاوز درهما للكيلوغرام الواحد، في أفضل الأحوال، في الوقت الذي كانت تتجاوز 4 دراهم للكيلوغرام، في السنوات الماضية. ويعزى هذاأكمل القراءة »
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