حوادث
انتحار وغرق بالمحمدية
عرفت عمالة المحمدية، الجمعة الماضي، حالتي وفاة منفصلتين، تتعلقان بانتحار أربعيني بجماعة الشلالات، في الوقت الذي تم العثور على جثة شاب لفظتها أمواج البحر بشاطئ زناتة بالمحمدية. وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، أن الحادث الأول شهدت أطواره إحدى الشقق بإقامة المنزه بجماعة الشلالات التباعة لعمالة المحمدية، التي تمأكمل القراءة »
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