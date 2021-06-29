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التويجري تعرض بالصويرة
يحتضن فضاء دار الصويري، بالصويرة، إلى غاية 3 يوليوز المقبل، أعمالا للفنانة التشكيلية، رشيدة التويجري، في إطار معرض استثنائي. وتتناول الفنانة العصامية في هذا المعرض، المنظم بتعاون مع جمعية الصويرة موكادور، الشخصية الإنسانية وخاصة تمثل المرأة في الثقافة المغربية الغنية والمتنوعة. وأوضحت التويجري، في تصريحات إعلامية، أن أعمالها تصور للمرأةأكمل القراءة »
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