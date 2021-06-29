ملف عـــــــدالة
حوادث فضحت جرائم غامضة
قتل ونصب وسرقات ظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة «ليست هناك جريمة كاملة»، مقولة تردد في كل مرة يتم تفكيك خيوط جريمة ما، لم يكن من السهل الوصول إلى مرتكبيها، أو اقترفها جناة واعتبروا لفترة ما أنها لن تكشف، إلا أن وقوع حادث ما أظهر الحقيقة، وأخرجها من الغموض الذي كانأكمل القراءة »
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