خاص
وزارات متهمة بحجب المعلومات
غياب مكلفين بالحق في الحصول على المعلومات وإدارات تتجاهل الطلبات وقف تقرير حديث هم تقييم مدى تطبيق هيآت عمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ، قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي ترد عليها، والمدة الزمنية لتجاوبها، وجودة هذه الإجابات ومدى تناسبها معأكمل القراءة »
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