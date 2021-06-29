حوادث
الحبس لمدير مدرسة ابتز مربية
أدانت المحكمة الابتدائية بصفرو، مساء الخميس الماضي، مدير مجموعة مدرسية بمنطقة رأس تبودة، متهما بالارتشاء، بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، بتهم «استغلال النفوذ بطلب وقبول مبلغ مالي من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من الإدارة». وقضت بإرجاع 1000 درهم محجوزة، إلى «ب.ط» مربية ابتزها فيه للاستفادةأكمل القراءة »
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