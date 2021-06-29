حوادث
حجز هواتف وأجهزة “جي بي إس”
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بني شيكر بإقليم الناظور، الخميس الماضي، من إيقاف شخصين وبحوزتهما هواتف وأجهزة تتبع «جي بي إس». ووفق مصادر «الصباح» فإن عناصر الدرك الملكي التي كانت تتمركز بسد قضائي بنقطة «تشارنا»، طالبت سائق سيارة من نوع مرسيديس 250، بالتوقف عند السد، غير أنه لم يمتثلأكمل القراءة »
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