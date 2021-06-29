الرياضة
سامورا بالمغرب لتفقد منشآت بركان والسعيدية
علمت “الصباح” أن فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، من أجل لقاء مسؤولي الجامعة، والتباحث معهم بشأن العديد من الملفات المتعلقة بكرة القدم الإفريقية. وكشفت مصادر مطلعة، أن سامورا ستستغل وجودها بالمغرب للقيام بزيارات ميدانية للمنشآت الرياضية، ضمنها مركز محمد السادس لكرةأكمل القراءة »
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