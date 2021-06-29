مجتمع
غضب بتازة بسبب اعتداءات على ممرضين
أغضب توالي الاعتداءات الجسدية واللفظية على ممرضين وأطر طبية بتازة، زملاءهم ونقابات قطاعية هددت بالاحتجاج في وقفات ومسيرات غضب، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للعاملين في مختلف المستشفيات، مؤكدة سقوط بعضهم ضحايا اعتداءات مسؤولين قطاعات مختلفة. ولوح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) بتنظيم وقفة احتجاجية على اعتداء رئيسأكمل القراءة »
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