مجتمع
إخوان “بيجيدي” فقروا ميزانية الرياض
وصف عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة الرياض أكدال، حصيلة إخوان «بيجيدي» بالمقاطعة، بالمتمنيات والأحلام. وأوضح الحياني في جلسة آخر دورة في عمر المجلس، أن مستشاري الفدرالية، الذين اختاروا الاصطفاف في المعارضة، كان أملهم نجاح فريق الأغلبية بقيادة بديعة بناني، رئيسة المقاطعة، في تحقيق جزء من البرامج التي وعدواأكمل القراءة »
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