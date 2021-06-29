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حوادث

تنفيذ حكم قضائي رغم الاستئناف

منذ دقيقتين
القرار لم يصبح نهائيا وقضايا تخص العقار نفسه مازالت رائجة لم يوقف الاستئناف بإيقاف التنفيذ الذي تقدمت به أرملة صدر في حقها حكم بالإفراغ من ابتدائية الرشيدية، بعد أن حدد مأمور التنفيذ أمس (الاثنين)، لتنفيذ القرار باستعمال القوة العمومية. واستغربت مصادر «الصباح» من حالة الاستعجال، التي يراد تنفيذ الحكم بهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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