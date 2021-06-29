الرياضة
منتخب الدراجات يستعد بتركيا
اختارت الجامعة الملكية للدراجات، تركيا، لإقامة تجمع إعدادي لعناصر المنتخب الوطني، يتواصل إلى غاية 12 يوليوز المقبل. وأوضحت الجامعة أن “المنتخب الوطني سيخوض في الفترة ما بين 3 و11 يوليوز المقبل، أربعة سباقات دولية بجيرمينيكا وكهرامنماراس وإيرجييس وقيصري”، مبرزة أنه سيتشكل من الدراجين محسن الكوراجي وأنس آيت العبدية وعادل العرباويأكمل القراءة »
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