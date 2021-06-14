109حالة إصابة جديدة و314 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 109 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و314 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و365 ألف و541 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 7 ملايين و324 ألف و256 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 523 ألف و999 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 511 ألفا و440 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9213 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (28)، والرباط-سلا-القنيطرة (19)، وسوس-ماسة (17)، ومراكش-آسفي (13)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، والداخلة-واد الذهب (10)، وفاس-مكناس (9)، والشرق (1)، ودرعة-تافيلالت (1).

أما بخصوص حالتي الوفاة، قسجلتا بكل من جهة الدار الدار البيضاء-سطات، وجهة بني ملال-اخنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 3، 1440 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3346 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 214 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و107 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 8، 6 في المائة.